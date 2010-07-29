Korsanların kaçırdığı Türk gemisi serbest

T24

Yetkililer, kaptanla görüştüklerini ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdiler. Gemi şu an Gelibolu fırkateyni eşliğinde uluslararası sularda dönüş yolunda.Mart ayında kaçırılan 'Frigia' kuru yük gemisinde 19'u Türk 2'si Ukraynalı personel bulunuyordu.Frigia gemisinin işletmecisi Karya Denizcilik Şirketi Avukatı Nilgün Yamaner'den alınan bilgiye göre, korsanlar tarafından 128 gün önce kaçırılan geminin bu sabah Türkiye saatiyle 07.25 itibarıyla serbest bırakıldı. Yürütülen görüşmeler sonrası haydutların gemiden ayrıldığını bildiren Nilgün Yamaner, bu gelişmenin ardından gemi kaptanı Ümit Savaş'la telefon görüşmesi yaptıklarını bildirdi.Yamaner, ''Kaptan, 19'u Türk 2'si Ukrayna'lı 21 personelin sağlık durumlarının iyi olduğunu, yaşanan gelişme üzerine tüm personelin sevinç ve heyecan içinde olduklarını söyledi. Gemi, Somali açıklarında tutulduğu yerden, açıkta bekleyen Türk Donanması'na ait Gelibolu Fırkateyni ile buluşmak üzere yola çıktı. Buluşmanın 2-3 saat içerisinde gerçekleşmesini bekliyoruz'' dedi.Gelibolu fırkateyni ile buluşmanın ardından geminin belirlenecek tahliye limanına gideceğini ve personelin ülkelerine gönderileceğini ifade eden Yamaner, ''Şirket yetkilileri de yaşanan gelişmeden büyük memnuniyet duydu. Bu zor günlerde, gösterdikleri güven ve sabır için gemi personeli ve ailelerine teşekkür ediyoruz'' diye konuştu.İsrail'den Tayland'a gübre taşıyan Malta Bandralı 35 bin grostonluk M/V Frigia gemisi, BM oluşturduğu güvenlik koridorundan askeri gemiler eşliğinde geçtikten 1,5 gün sonra, 23 Mart günü, Hint Okyanusu bölgesinde tehlike sinyali göndermiş ve gemiyle irtibat kesilmişti.Geminin işletmeciliğini yapan Türk Karya Denizcilik Şirketi, uydudan yapılan izlemede, geminin Somali'ye doğru ilerlediği tespit edildiğini ve deniz haydutları tarafından kaçırıldığını değerlendirdiklerini ifade etmişlerdi.