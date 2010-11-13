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Dünya

KORSANLAR YÜK GEMİSİ KAÇIRDI PEKİN (A.A)

13 Kasım 2010 09:43

-KORSANLAR YÜK GEMİSİ KAÇIRDI PEKİN (A.A) - 13.11.2010 - Çin, deniz korsanlarının, Arap Denizi'nde, 29 kişilik mürettebatı bulunan yük gemisini kaçırdığını bildirdi. Çin Denizcilik Kurtarma Merkezi, dün gece saldırıya uğrayan Panama bandıralı Yuan Xiang gemisinde 29 Çinli gemicinin olduğunu belirtti. Çin'in resmi haber ajansı Şinhua da Aden Körfezi'nde Çin donanmasının da yer aldığı çok uluslu devriye gücünün bulunduğu bölgenin dışında düzenlenen saldırıdan sonra korsanların gemiyi Somali'ye doğru götürdüklerini duyurdu.  

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