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Dünya

KORSANLAR YİNE GEMİ KAÇIRDI MOGADİŞU (A.A)

10 Aralık 2010 22:49

-KORSANLAR YİNE GEMİ KAÇIRDI MOGADİŞU (A.A) - 10.12.2010 - Somalili korsanların, Liberya bandıralı MV Panama adlı yük gemisini kaçırdığı bildirildi.  AB deniz gücünden yapılan açıklamada, hepsi Myanmarlı 23 mürettebatı bulunan ve ABD merkezli bir şirket için çalışan geminin, Tanzanya'dan Mozambik'teki Beira limanına doğru gittiği sırada korsanlar tarafından ele geçirildiği belirtildi. Mürettebatın durumu konusunda henüz bilgi olmadığı kaydedilen açıklamada, "Somali havzasının oldukça güneyinde düzenlenen bu saldırının, korsanlık faaliyetlerinin meydana geldiği alanın sürekli genişlediğini gösteren diğer bir örnek olduğu" ifade edildi.

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