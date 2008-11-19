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Dünya

Korsanlar yine gemi kaçırdı

Somalili korsanlar kontrol edilemiyor. Aden Körfezi’nde deniz ticaretine izin vermeyen korsanlar bir balıkçı teknesiyle Yunanistan bayraklı bir yük gemisi kaçırdı.

19 Kasım 2008 02:00

Somalili korsanlar Aden Körfezi'nde 2 gemi daha kaçırdı. Somali'deki Doğu Afrika Gemiciler Birliği, Somalili korsanların 23 ya da 25 kişilik bir mürettebatı olan Yunan gemisini kaçırdıklarını bildirdi.

Malezya'daki Uluslararası Denizcilik Bürosu ise, 16 kişilik mürettebatı bulunan bir balıkçı teknesinin Somali açıklarında kaçırıldığını duyurdu.

Bu yılın başından beri Somali açıklarında ve Aden Körfezi'nde aralarında Türk gemilerinin de bulunduğu 94 gemiye saldırıldı. Şu anda ise 17 kadar gemi, 250 mürettebatla hala ülkenin kuzeyindeki Eyl kasabasında korsanların elinde bulunuyor.

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