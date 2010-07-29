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KORSANLAR TÜRKLERİN DE OLDUĞU GEMİYİ BIRAKTI ANKARA (A.A)

29 Temmuz 2010 12:44

-KORSANLAR TÜRKLERİN DE OLDUĞU GEMİYİ BIRAKTI ANKARA (A.A) - 29.07.2010 - Somali'de deniz haydutlarınca kaçırılan ''Frigia'' isimli kuru yük gemisinin bırakıldığı bildirildi.     Deniz haydutlarınca kaçırılan Malta Bayraklı ''Frigia'' kuru yük gemisi bırakıldı.  Mart ayında kaçırılan ''Frigia'' kuru yük gemisinde 19'u Türk 2'si Ukraynalı personel bulunuyordu.  Frigia gemisinin işletmecisi Karya Denizcilik Şirketi Avukatı Nilgün Yamaner'den alınan bilgiye göre, deniz haydutları tarafından 128 gün önce kaçırılan geminin bu sabah Türkiye saatiyle 07.25 itibarıyla serbest bırakıldı. Yürütülen görüşmeler sonrası haydutların gemiden ayrıldığını bildiren Nilgün Yamaner, bu gelişmenin ardından gemi kaptanı Ümit Savaş'la telefon görüşmesi yaptıklarını bildirdi.  Yamaner, ''Kaptan, 19'u Türk 2'si Ukrayna'lı 21 personelin sağlık durumlarının iyi olduğunu, yaşanan gelişme üzerine tüm personelin sevinç ve heyecan içinde olduklarını söyledi. Gemi, Somali açıklarında tutulduğu yerden, açıkta bekleyen Türk Donanması'na ait Gelibolu Fırkateyni ile buluşmak üzere yola çıktı. Buluşmanın 2-3 saat içerisinde gerçekleşmesini bekliyoruz'' dedi. Nilgün Yamaner, Gelibolu fırkateyni ile buluşmanın ardından geminin belirlenecek tahliye limanına gideceğini ve personelin ülkelerine gönderileceğini ifade etti.  İsrail'den Tayland'a gübre taşıyan Malta Bandralı 35 bin grostonluk M/V Frigia gemisi, 23 Mart günü, Hint Okyanusu bölgesinde tehlike sinyali göndermiş ve gemiyle irtibat kesilmişti.

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