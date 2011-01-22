-KORSANLAR BU KEZ KAÇIRAMADI KUALA LUMPUR (A.A) - 22.01.2011 - Malezya donanması, Aden Körfezi'nde Malezya gemisini kaçırmaya çalışan Somalili korsanları engelledi. Askeri yetkililer, korsanların, Singapur'a gitmekte olan, 9,8 milyon dolarlık kimyasal madde taşıyan MT Bunga Laurel gemisine Umman'ın 555 kilometre açıklarında saldırdığını belirtti. 3 korsanın ağır yaralandığı çatışmaların ardından geminin 23 kişilik mürettebatının kurtarıldığı, 7 korsanının da yakalandığı kaydedildi. Malezya Başbakanı Necib Rezak, korsanlara ne yapılacağıyla ilgili olarak uluslararası hukuku incelediklerini söyledi.