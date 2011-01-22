T24 LogoT24 Logo
Dünya

KORSANLAR BU KEZ KAÇIRAMADI KUALA LUMPUR (A.A)

22 Ocak 2011 12:26

-KORSANLAR BU KEZ KAÇIRAMADI KUALA LUMPUR (A.A) - 22.01.2011 - Malezya donanması, Aden Körfezi'nde Malezya gemisini kaçırmaya çalışan Somalili korsanları engelledi. Askeri yetkililer, korsanların, Singapur'a gitmekte olan, 9,8 milyon dolarlık kimyasal madde taşıyan MT Bunga Laurel gemisine Umman'ın 555 kilometre açıklarında saldırdığını belirtti. 3 korsanın ağır yaralandığı çatışmaların ardından geminin 23 kişilik mürettebatının kurtarıldığı, 7 korsanının da yakalandığı kaydedildi. Malezya Başbakanı Necib Rezak, korsanlara ne yapılacağıyla ilgili olarak uluslararası hukuku incelediklerini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24