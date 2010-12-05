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Dünya

KORSANLAR BANGLADEŞ GEMİSİNİ KAÇIRDI DHAKA (A.A)

05 Aralık 2010 16:59

-KORSANLAR BANGLADEŞ GEMİSİNİ KAÇIRDI DHAKA (A.A) - 05.12.2010 - Umman Denizinde korsanların Bangladeş bandıralı bir gemiyi kaçırdıkları bildirildi. Bangladeş Gemicilik Bakanlığı yetkilisi Tuğamiral Bazlur Rahman, korsanların bugün Umman Denizinde M.V. Jahan Moni isimli gemiyi takip ettikten sonra ele geçirdiklerini söyledi.  Rahman, olayla ilgili ''Dubai ve Singapur'daki ekiplerden ve Hint sahil korumasından yardım istedik'' dedi. Bangladeşli bir şirkete ait olan gemide 16 mürettebat bulunduğu ve Singapur'dan aldığı malı Avrupa'ya götürdüğü belirtildi. 

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