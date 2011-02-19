-KORSANLAR 4 AMERİKALIYI KAÇIRDI NEW YORK (A.A) - 19.02.2011 - Somalili korsanlar, Hint Okyanusu'nda, Somali kıyıları açıklarında bir yatla seyahat etmekte olan 4 Amerikalıyı kaçırdı. BM Somali Misyonu Birinci Sekreteri Ömer Cemal, yaptığı açıklamada, S/V Quest adlı yattakilerin kaçırılmasının büyük kaygı yarattığını belirterek, korsanlara, rehineleri derhal serbest bırakmaları çağrısı yaptı. ABD bandıralı bir geminin kaptanını kaçırarak kötü muamele yapmaktan ABD'de yargılanan bir korsan, Perşembe günü 33 yıl hapse mahkum edilmişti.