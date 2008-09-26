Korsanlar, 30 tank bulunan şilebi kaçırdı

Deniz korsanlarının bugün Somali açıklarında kaçırdığı Ukrayna şilebinde 30 kadar tankla zırhlı araç yedek parçası bulunduğu bildirildi. Ukrayna'da "iyi haber alan" bir kaynağa dayanan Rus İnterfaks ajansı, şilepteki tankların T-72 tankları olduğunu haber verdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise, şilepteki yükle ilgili haberlerin araştırıldığını açıkladı. Kaçırılan şilepte 17 Ukraynalı, üç Rus ve bir Letonyalıdan oluşan mürettebat bulunduğu kaydedildi. "Faina" adlı şilep, Kenya'ya mal götürürken bu akşam Somali açıklarında silahlı adamlar tarafından kaçırılmıştı