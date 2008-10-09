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Dünya

Korsanlar 1.6 milyon dolara bıraktı

Somalili korsanlar, 2 ay önce rehin aldıkları, Japonya'ya ait kimyasal madde taşıyan bir tanker ve mürettebatını, 1,6 milyon dolar fidye karşılığında serbest bıraktı.

09 Ekim 2008 03:00

Somalili korsanlar, 2 ay önce rehin aldıkları, Japonya'ya ait kimyasal madde taşıyan bir tanker ve mürettebatını, 1,6 milyon dolar fidye karşılığında serbest bıraktı.

Somali'nin kuzeyinde Putland bölgesindeki yerel yönetimden bir yetkili, korsanların MT Irene adlı gemiyi terk ettiğini ve geminin yola çıktığını, mürettebattaki 25 kişinin de durumunun iyi olduğunu kaydetti.

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Fransa'dan Hindistan'a giden Japon gemisi, 21 Ağustos'ta Aden Körfezinde silahlı korsanlar tarafından ele geçirilmişti.

Aden Körfezi ve Hint Okyanusu'nda Somalili korsanlar tarafından yıl başından bu yana onlarca gemi kaçırıldı.



Korsanların son yıllardaki en büyük korsanlığı, tankların da bulunduğu ağır silah yüklü bir Ukrayna gemisini 25 Eylül'den bu yana rehin tutması oldu. Ağır silahlarla yüklü Ukrayna şilebi, Somali açıklarında yabancı savaş gemilerince kuşatılmış halde demirli bulunuyor.

Diktatörlüğün 1991'de devrilmesinden sonra ülke çapında etkili bir ulusal hükümetin kurulamadığı ve çatışmaların dinmediği Somali'nin açıklarının korsanlığın yaygın olduğu bir bölge haline gelmesiyle, Avrupa ile Asya ve Ortadoğu'yu birbirine bağlayan deniz trafiğinin yoğun olduğu bu bölge dünyanın en tehlikeli yeri oldu.

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