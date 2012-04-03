Korsanlar 1.5 milyon kredi kartı bilgisini ele geçirdi

Kredi kartı işlemleri sürecinde rol oynayan en büyük kurumlardan ABD’li Global Payments, Kuzey Amerika’da 1.5 milyon kişinin hesap verilerinin bilgisayar korsanları tarafından çalındığını açıkladı.

Milliyet'inr haberine göre, Hacker’lar isim, adres ve kimlik bilgilerine erişemese de Global Payments’tan çaldıkları bilgilerin sahte kredi kartı oluşturmada kullanılabileceği belirtiliyor. Global Payments benzeri şirketler elektronik ödemelerde satıcı ve banka arasındaki para alışverişinde ara kademe işlemleri yürütüyor.

Global Payments kendi alanında ABD’de 7’nci büyük firma ve geçen yıl 120.6 milyar dolarlık ödemenin gerçekleştirilmesinde rol oynadı. Dünyanın en büyük kredi kartı şirketinden Visa verilerin çalındığının açıklanmasının ardından Global Payments’ı iş yaptığı şirketler arasından çıkardığını açıklarken diğer büyük kredi kartı şirketi MasterCard ise olayla ilgili soruşturmanın sonucunu bekleyeceğini belirtti.