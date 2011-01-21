-KORSANLAR 1 GEMİ DAHA KAÇIRDI NAİROBİ (A.A) - 21.01.2011 - Somalili korsanlar Umman açıklarında bir gemi daha kaçırdı. AB Somali Donanma Gücünden yapılan açıklamada, Togo bandıralı Suriye gemisinin dün öğleden sonra kaçırıldığı belirtildi. Singapur'dan Yemen'e gitmekte olan Suriye gemisinde 22'si Suriyeli 3'ü Mısırlı 25 kişilik mürettebat bulunduğu kaydedildi. Somalili korsanlar dün aynı bölgede Moğolistan bandıralı bir Vietnam gemisini de kaçırmışlardı. Vietnam gemisinde tamamı Vietnamlı 24 kişilik mürettebat bulunuyordu. Somalili korsanlar, kaçırdıkları gemilerin karşılığında milyonlarca dolarlık fidye elde ediyor. Araştırmacılar, deniz korsanlığının küresel ekonomiye yıllık 7 ila 12 milyar dolara mal olduğunu bildiriyor.