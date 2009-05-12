Korsan yazılımda ilk 25'deyiz

Korsan yazılım nedeniyle Türkiye'nin, bir yılda 468 milyon dolar zarar ederek, dünya ekonomisinde en büyük kayıp yaşayan ilk 25 ülke arasına girdiği bildirildi.



International Data Corporation (IDC) tarafından, global yazılım sektörünün temsilcisi Business Software Alliance (BSA) adına dünya çapında 110 ülkede gerçekleştirilen araştırmaya göre, Türkiye'de korsan yazılım kullanımının 2007 yılına göre 1 puan azalarak, yüzde 65'ten 64'e gerilediği belirtildi.



2008 yılında korsan yazılım kullanımının Türk yazılım sektörüne verdiği zararın, bir önceki yıla göre yüzde 27 artarak 468 milyon dolara ulaştığı ve dünya ekonomisinde en büyük kayıp yaşayan ilk 25 ülke arasına Türkiye'nin de girdiği dile getirilen araştırmada, katlanarak büyümeye devam eden bu zararın, 2004 yılında 182 milyon dolar, 2007'de de 365 milyon dolar olarak gerçekleştiği ifade edildi.



Yapılan araştırmada, 2008 yılında korsan yazılım kullanımının 36 ülkede sabit kalırken, 57 ülkede gerilediği ve 16 ülkede ise artış gösterdiği kaydedildi.



"Korsan yazılım kullanımı dünya genelinde arttı"



Araştırmada, Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerde kullanılan kişisel bilgisayar sayısının hızla artmasına paralel olarak genelde düşüş eğiliminde olan korsan yazılım kullanım oranının, dünya genelinde 3 puanlık artış göstererek yılı yüzde 41 ile tamamladığı ve korsan yazılım kullanımının, global yazılım sektörüne olan maliyetinin ise bir önceki yıla göre yüzde 11 artarak, zararın 53 milyar doları geçtiği bildirildi.



Araştırmaya göre, 2008 yılında korsan yazılım kullanım oranının en yüksek olduğu bölge yüzde 66 ile Orta ve Doğu Avrupa olurken, korsan yazılım kullanımı en yüksek ülkenin ise yüzde 95 ile Gürcistan olduğu, bu ülkeyi yüzde 92 ile Ermenistan ve Zimbabve'nin, yüzde 90 ile Azerbaycan ve Moldova'nın takip ettiği belirtildi.



Lüksemburg'un yüzde 21'lik korsan kullanımı ile Avrupa ve dünyanın korsan yazılım kullanımı en düşük olan ülkelerinin başında yer aldığı tespitine yer verilen araştırmada, bu ülkeyi yüzde 24 ile Avusturya ve yüzde 25 ile Belçika, Danimarka, İsveç ve İsviçre'nin takip ettiği dile getirildi.



2008 yılında Türkiye'de korsan yazılım kullanımı geriledi



Yapılan araştırmada, 2003 yılından 2008 yılına kadar olan dönemde Türkiye'deki korsan yazılım kullanım oranının yüzde 64 ile yüzde 66 arasında gerçekleşen küçük değişikliklerle sabit bir seyir sürdürdüğü, 2003 ve 2004'de lisanssız yazılım kullanım oranı yüzde 66 olarak gerçekleşirken, bu oranın, bilinçlendirme kampanyaları ve hukuki yaptırımlar sayesinde 2005'te yüzde 65'e, 2006'da da yüzde 64'e gerilediği kaydedildi.



2007'de tersine dönen düşüş trendinin yılın yüzde 65'lik bir oran ile tamamlanmasına neden olduğu ifade edilen araştırmada, 2008'de ise bu oranın, BSA Türkiye'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirdiği "3 Maymun Kampanyası" gibi çalışmalar sayesinde yeniden yüzde 64'e gerilediği bildirildi.



Açıklamada görüşüne yer verilen BSA Türkiye Genel Koordinatörü Elçim Barkay, ekonomide büyük yaralar açan, yabancı sermaye girişine ve Türkiye'de yatırımın önünde engel teşkil eden, Avrupa Birliği üyelik kriterlerinin de ana maddelerden biri olan korsan kullanımının aşağı çekilmesi için planlı ve kararlı hareket etmenin büyük önem taşıdığını belirtti.



Berkay, bu raporun, Türkiye'nin yazılım korsanlığına karşı yürüttüğü mücadelede kararlı adımlarla ilerlemesi gerektiğinin ve korsan kullanım oranını daha da fazla düşürmek için daha yapılacak çok iş olduğunun bir göstergesi olduğunu dile getirerek, tüm dünyada ekonomik belirsizliklerin yaşandığı bu dönemde, şirketlerin korsan yazılım kullanmaları, öncelikle bilgi güvenliğini tehlikeye atmaları ve yasal olarak da büyük cezai yaptırımları göze almaları anlamına geldiğini bildirdi.



Rapordan bazı veriler



Bu yıl 6.'sı gerçekleştirilen IDC Korsan Yazılım Araştırmasının, 2008 yılı sonunda baş gösteren global ekonomik krizin korsan yazılım kullanımı üzerinde şimdilik karma bir etki gösterdiğini de ortaya koyduğu ifade edilerek, araştırmada öne çıkan veriler şöyle sıralandı:



"Araştırmada yer alan 110 ülkenin 57'sinde korsan yazılım kullanım oranının düştüğü, 40'ında bu oranda bir değişiklik olmadığı ve yalnızca 13'ünde bu oranın arttığı görüldü. Ancak, global PC pazarının en hızla büyüdüğü ülkelerde yüksek oranda korsan yazılım kullanımının görülmesi nedeniyle, dünya çapında korsanlık oranı 2008'de yüzde 3 artarak, yüzde 41'e ulaştı.



Gelişmekte olan ekonomiler global PC pazarının yüzde 45'ini oluştururken, bu ekonomiler PC yazılım pazarının ise yüzde 20'sinden azını oluşturuyor. Gelişmekte olan ülkelerin yazılım payının PC donanım payı ile eşit olması durumunda, yazılım pazarı yılda 40 milyar dolar daha fazla büyüme kaydedebilir. Ayrıca, global korsan yazılım kullanım oranını yılda yalnızca bir puan düşürmek, BT sektörüne 20 milyar dolar teşvik sağlayabilir.



İnternet erişimini yaymak korsan yazılım arzını artıracak. Önümüzdeki beş senede, gelişmekte olan ülkelerde yaşayan 460 milyon kişi internet kullanıcısı olacak. Bu büyüme özellikle bireysel kullanıcılar ve küçük işletmelerde en yüksek oranda görülecek. Bu segmentte korsan yazılım kullanım oranı, işletmelere ve kamu kuruluşlarına oranla daha yüksek olacak."

