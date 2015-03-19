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Bilim / Teknoloji

Korsan Windows kullananlara müjde

Windows'u sadece lisanslı kullananlar değil korsan kullananlar dahi yeni işletim sistemine geçebilecek ve bir yıl ücretsiz kullanabilecek

19 Mart 2015 13:32

Windows 10 bu haziran piyasaya sürülüyor; ancak Windows'u sadece lisanslı kullananlar değil korsan kullananlar dahi yeni işletim sistemine geçebilecek ve bir yıl ücretsiz kullanabilecek.

Microsoft'un yeni işletim sisteminin Windows 7 ve 8 için ücretsiz bir güncelleme olacağı bilinmekteydi. Firmanın böyle bir yol izlemesinin arkasında, mümkün olduğunca çok kullanıcıyı en son işletim sistemine yükseltmek var. Ancak Microsoft'un işletim sistemleri grubu başkanı Terry Myerson'un ta kendisinden gelen bir bilgiye göre Windows'un lisanssız sürümlerini kullananlar da ücretsiz yükseltmeden faydalanabilecek.

Windows'u korsan kullananlar bile Windows 10'a bedava geçiş yapabilecekler. Myerson, Microsoft'un Çin ve başka yerlerdeki yüz milyonlarca korsan kullanıcıyı Windows ile "tekrar bağlantılı hale getirmek" istediklerini söylüyor.

Bununla birlikte bazı soruların cevabı henüz belirsiz. Örneğin Windows 10'a korsan Windows'tan yükselten kullanıcılara yeni lisansların verilip verilmeyeceği bilinmiyor.

 

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