Korsan Wikipedia açıldı

Erişime engellenen internet ansiklopedisi Wikipedia, bağlı olduğu Wikimedia Vakfı dışındaki kişiler tarafından korsan olarak yeniden açıldı.

Hürriyet'ten Ahmet Can'ın haberine göre, www.turkcewikipedia.org adresinde yer alan 'korsan' Wikipedia'nın içinde İngilizce ve Türkçe tüm içerikler yer alıyor. Hatta bu içerikler içinde Wikipedi'anın Türkiye'de erişime engelleme kararının çıkma sebebi olarak gösterilen içerikler de yer alıyor.

"Wikimedia Vakfı ile ilişkisi yok"

Wikipedia'nın Türkiye'deki editörlerinden alınan bilgilere göre, açılan sitenin ayna (mirror) olarak ifade edilen bir site olduğu belirtildi. Editörler, "Wikipedia açık kaynaklı bir ortam sunuyor. Bu yüzden içerikler kopyalanabiliyor ve kullanılabiliyor. www.turkcewikipedia.org sitesi de bunlardan biri. Ayna sitelerde genellikle Wikipedia'da bulunan içeriklerin birebir aynısı yer alıyor. Bu web sitesinin Wikimedia Vakfı ile bir bağlantısı bulunmuyor. Vakfın wikipedia.org dışında başka bir alan adı yok" dedi.

Korsan Wikipedia'nın alan adı ise Ankara'da kayıtlı durumda. Bu da kullanılan adresin korsan olduğunu kanıtlıyor.

BTK tarafından erişime engellenmişti

Wikipedia'nın tüm dillerdeki versiyonları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından geçen nisan ayında erişime engellenmişti. Engelleme gerekçesi olarak 'Wikipedia'nın Türkiye'ye uluslararası arenada karalama kampanyası yapan çevrelerin bir parçası olarak hareket eden bilgi kaynağı, yapılan global operasyonlara imkan sağlayan bir platform haline gelmesi' gösterilmişti.