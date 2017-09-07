T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Korsan Wikipedia açıldı

www.turkcewikipedia.org adresinde yer alan korsan Wikipedia'nın içinde İngilizce ve Türkçe tüm içerikler yer alıyor

07 Eylül 2017 19:18

Erişime engellenen internet ansiklopedisi Wikipedia, bağlı olduğu Wikimedia Vakfı dışındaki kişiler tarafından korsan olarak yeniden açıldı.

Hürriyet'ten Ahmet Can'ın haberine göre, www.turkcewikipedia.org adresinde yer alan 'korsan' Wikipedia'nın içinde İngilizce ve Türkçe tüm içerikler yer alıyor. Hatta bu içerikler içinde Wikipedi'anın Türkiye'de erişime engelleme kararının çıkma sebebi olarak gösterilen içerikler de yer alıyor.

"Wikimedia Vakfı ile ilişkisi yok"

Wikipedia'nın Türkiye'deki editörlerinden alınan bilgilere göre, açılan sitenin ayna (mirror) olarak ifade edilen bir site olduğu belirtildi. Editörler, "Wikipedia açık kaynaklı bir ortam sunuyor. Bu yüzden içerikler kopyalanabiliyor ve kullanılabiliyor. www.turkcewikipedia.org sitesi de bunlardan biri. Ayna sitelerde genellikle Wikipedia'da bulunan içeriklerin birebir aynısı yer alıyor. Bu web sitesinin Wikimedia Vakfı ile bir bağlantısı bulunmuyor. Vakfın wikipedia.org dışında başka bir alan adı yok" dedi.

Korsan Wikipedia'nın alan adı ise Ankara'da kayıtlı durumda. Bu da kullanılan adresin korsan olduğunu kanıtlıyor.

BTK tarafından erişime engellenmişti

Wikipedia'nın tüm dillerdeki versiyonları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından geçen nisan ayında erişime engellenmişti. Engelleme gerekçesi olarak 'Wikipedia'nın Türkiye'ye uluslararası arenada karalama kampanyası yapan çevrelerin bir parçası olarak hareket eden bilgi kaynağı, yapılan global operasyonlara imkan sağlayan bir platform haline gelmesi' gösterilmişti.

ETİKETLER

WikipediaBTKerişim engeli

İlgili Haberler

Wikipedia kurucusundan erişim yasağı açıklaması: Türkiye halkının yanında olacağım

Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia'nın Türkiye'de erişime engellenmesi sonrası sitenin kurucusu açıklama yaptı

BTK Başkanı Sayan'dan Wikipedia açıklaması: Mahkeme kararı uygulanırsa açılır

"Kötü örnekleri YouTube ve Twitter ile yaşamıştık"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24