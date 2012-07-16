Korsan taksiye binen 195 kişiye 215'er lira para cezası kesildi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kaynaklarına göre, bu yıl 6 ayda 5 bin 850 korsan taşımacılık yapan taksiciye 1950'şer TL para cezası kesildi. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun'un 3 Haziran'da yürürlüğe girmesinin ardından İstanbul'da 3 Haziran-30 Haziran arası 195 korsan taksi yolcusuna 215'er TL'lik cezai işlem uygulandı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı (İTEO) Yahya Uğur, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, geçen yıl hükümete korsan taşımacılığın engellenmesiyle ilgili hazırladıkları yasa taslağını sunduklarını belirterek, “30 yıllık bir sorundu bu, ihmallerle artık canavar haline geldiğini bunu engellemek için de arz yönünden ziyade talep yönünde de engel konulması, müeyyide oluşturulmasını önermiştik. Korsan taksi kullanan vatandaşa da ceza verilmesi önerisini yapmıştık” dedi.

Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından bir ay sonra bir değerlendirme yaptığında yasanın çok yerinde ve doğru olduğunu anlatan Uğur, şöyle devam etti:

“Bu yasanın en güzel tarafı rakamlardaki değişiklik; 6 ayda yakalanan korsan taşımacı sayısı 6 binlerdeyken son günlerde bunun ciddi oranda düştüğünü gördük. Korsan taşımacılığın bir anda düşmesindeki neden de kullanan vatandaşa da ceza getirilmesi maddesidir. Artık İstanbullu korsan taksiyi kullanmak istemiyor, kullanmaktan kaçınıyor. Tabii bu bizi İTEO olarak memnun eden bir sonuç, ama aynı zamanda sorumluluk da yükleyen bir sonuç.

Bundan sonra taksicilerin gerçekten hizmet verme biçiminde kusur oluşturmamasını özellikle istiyoruz, bu anlamda eğitim çalışmalarımız var, yanlış yapan taksiciye ceza verilmesi yönünde çalışmalarımız var. İstanbullu bu hizmeti hem güvenli hem huzurlu ve kaliteli bir şekilde almak zorunda, biz de İTEO olarak bunu yapmak zorundayız. Çalışmalarımız kademe kademe devam ediyor, gerçekten yıl sonuna kadar inşallah çok farklı bir hizmet veren personeli göreceğiz.”

Korsan taşımacılık yapan kişinin bir yıl içinde ikinci defa yakalandığında kanunda öngörülen cezanın 5 misli olarak cezai işlem yapılacağını vurgulayan Uğur, yolcu da tekrar korsan taksi kullanmakta ısrar ederse ona kesilen 215 liralık cezanın da yaklaşık 325 TL'ye çıkartılacağını söyledi.

Sultanahmet bölgesindeki taksiciler için özel çalışma

Sultanahmet bölgesinde çalışan taksicilerden turistlerin yaptıkları şikayetlerle ilgili İSPARK ile beraber çok özel bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Uğur, “O bölgede kooperatifleşme yönü organize edildi, buradaki taksiciler bir otokontrol sağlayacak, herkes birbirini kontrol edecek. Kıyafetlerinden, oradaki çalışan kişilere kadar bunların hepsi takip edilerek yapılacak. Bundan sonra o bölgede çalışan taksici de olmayan takside çalışmış olmalarına rağmen taksici de olmayan o kişilerin şikayetlerini inşallah bir daha duymayacağımızı umuyorum. Şuandaki çalışmalarımız buna yönelik” diye konuştu.

Kısa mesafeli yolcuları almayan veya yolu bilmeyen yolcuları uzun süre dolaştıran taksicilerle ilgili şikayetler için de İTEO Başkanı Uğur, “444 15 23” numaralı hattan şikayetleri aldıklarını ve kategorize etmeye başladıklarını, sorunları ortadan kaldırmak için çalıştıklarını belirtti.