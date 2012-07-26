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Ekonomi

Korsan taksiciler dernek kurdu

Korsan taksiciler, "Alternatif Ulaşımcılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği" adı altında birleşti

26 Temmuz 2012 15:03

İstanbul’da korsan taksiciler "Alternatif Ulaşımcılar Derneği" çatısında birleşerek çalışma hakkı istedi.
 
Korsan taksiciliği önlemek için çıkarılan yasanın ardından İstanbul'da sayılarının 60 bini bulduğu tahmin edilen korsan taksiciler, "Alternatif Ulaşımcılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği" adı altında birleşti.

Sabah gazetesinin haberine göre, 550 üyeli derneğin başkanı Sezaattin Yaşar, "Taksiciler yılda 358 milyon lira vergi kaçırıyor. Biz abone sistemiyle çalışmak ve vergiye tabi olmak istiyoruz. 115 milyon lira vergi geliri taahhüt ediyoruz" dedi.

Korsan taksicilere tepki gecikmedi. "Korsanın kelime anlamı 'hırsızlık' demektir. Hırsızlığın yasalaşması söz konusu olabilir mi?" diye soran Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can'a diğer dernek, birlik ve esnaf odası başkanları da destek verdi. "Adları alternatifse helikopter alıp hava taşımacılığı yapsınlar" dediler.

Taksiciler, "Biz durak bekliyoruz onlar çalışıyor. Vergiyi biz ödüyoruz" diye dert yandı.

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