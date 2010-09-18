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Ekonomi

''KORSAN OKUL SERVİSİ'' UYARISI ANKARA (A.A)

18 Eylül 2010 13:30

-''KORSAN OKUL SERVİSİ'' UYARISI ANKARA (A.A) - 18.09.2010 - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, öğrenci velileri ve okul idarecilerini, ''korsan servis araçlarına'' karşı uyardı ve odaya kayıtlı servis araçlarını tercih etmelerini istedi. Palandöken, 2010-2011 Eğitim ve Öğretim yılının Pazartesi günü başlayacağını ve 16 milyon 256 bin öğrenci ile 664 bin öğretmenin ders başı yapacağını anımsattı. Öğrenci velilerini korsan taşımacılık yapan servis araçlarından uzak durmaları konusunda uyaran Palandöken, şunları kaydetti: ''Anne-baba olarak çocuklarımızın okullarına emniyetli bir şekilde ulaşması için servis araçlarınızı seçerken dikkat edin. Korsan taşımacılık yapan servis araçlarından uzak durun. Mutlaka oda kayıt belgesini isteyin. Servis araçlarının donanımının yönetmelik standartlarına uygunluğunu, yangın tüpü, emniyet kemerinin olup olmadığını ve fazla öğrenci alınıp alınmadığını mutlaka kontrol edin ve servis araçlarının bağlı olduğu ilgili odaya mutlaka bilgi verin. Dönem başında serviste bulunan rehber personelin dönem sonuna kadar bulundurulmasının takipçisi olun. Eksiklikleri oda yetkililerine bildirmekten çekinmeyin.'' Palandöken, öğrenci taşımacılığı yapan servis şoförlerini de, çocukların güvenliğine özen göstererek, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

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