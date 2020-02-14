Korsan fırınlar patladı: Bazı illerde yüzde 40'dan fazla fırın ruhsatsız ekmek üretiyor

Ekmek fiyatlarına yeni bir zam beklenirken, ülke genelindeki bazı illerde yüzde 40’ı aşkın fırının ruhsatsız ekmek ürettiği ortaya çıktı. İstanbul’daki toplam 3 bin fırının 300’ü, Bursa’da toplam 750 fırının 70’i, Antalya’da ise toplam 260 fırının 111’i ekmek üretimi için gerekli işletme kayıt belgesi ve ruhsata sahip olmadan üretim yapıyor. Bu durum hem esnaf arasında haksız rekabete yol açarak ekmek fiyatlarının artmasını tetikliyor hem kalitesiz ürün ve personelle yapılan üretim sebebiyle halk sağlığıyla oynanıyor.

2005 ve 2007’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 2014’te ise yeni maddelerin eklendiği İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, ekmek üretilecek mekânlara sınırlama getirdi. Buna göre, herhangi bir dükkânda unlu mamul satışı yapılabilir ancak ekmek üretiminin yapılabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı ilçe tarım müdürlüklerinden işletme kayıt belgesi, ilçe belediyelerinden de ruhsat alınması gerekiyor. Bu ruhsatın alınabilmesi için de 400 metrekare alana sahip olmak, işletmenin üzerinde herhangi bir oturum olmaması ve dört tarafının açık olması gibi şartlar aranıyor. Ancak unlu mamul açan, ruhsatı olmadığı halde ekmek üretimine de soyunuyor.

Cumhuriyet'ten Gamze Bal'ın haberine göre, yalnızca İstanbul’da son 2 senede 120 korsan fırın açıldı. Belediyelere yapılan şikâyetlerin cevapsız kaldığından yakınan sektör temsilcileri, “Oy kaygısı gibi sebeplerle bu fırınlara göz yumuluyor. Fakat her korsan fırın, yurttaşın ekmeği daha pahalı yemesine yol açıyor” dedi.

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, İstanbul’da en fazla korsan ekmek üretiminin yapıldığı ilçeleri Arnavutköy, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Sultanbeyli, Çekmeköy, Ataşehir, Bayrampaşa olarak sıraladı. Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce ise, “Antalya Kepez’de 56, Muratpaşa’da 32, Döşemealtı ve Aksu’da 9, Konyaaltı’nda ise 5 korsan fırın var” dedi.