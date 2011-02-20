Korsan film indiren yandı!

T24 - Özellikle internetten indirilen korsan filmlerle yasal yoldan başa çıkamayan yapımcılar, kontr-korsan yöntemler geliştiriyor. En etkili silah, korsan filmlerin bulunduğu sitelere hacker aracılığıyla virüs yaymak. Böylece filmi indirenin bilgisayarı kullanılmaz hale geliyor.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün henüz vizyona girmemiş Oscar adayı The King’s Speech filmini izlediğini Twitter’dan açıklaması, önceki gün de Eyvah Eyvah 2 filminin korsanının Kültür Bakanlığı’ndan sızdığı iddiaları korsana karşı tedbirleri bir kez daha güneme getirdi. Artık yasalardan umudu kesen yapımcı, korsanı engellemek için ses ve görüntüyü ayrı ayrı kodlarken, kimisi de hacker kullanarak internetteki korsan film sitelerine virüs yüklüyor. Böylece filmi indirenlerin bilgisayarı artık kullanılmaz hale geliyor. Ancak yine de nihai çözüm yasal takipte görülüyor.



21 milyar ziyaret

Digital marka koruma alanında uzman Mark Monitor şirketinin yayımladığı rapora göre, korsan film paylaşmada kullanılan rapishare.com, megavideo.com ve megaupload.com sunucuları 21 milyar kez ziyaret edildi. Rapishare.com korsan dosya paylaşımına olanak sağladığı için Amerikan Müzik Endüstrisi Derneği (RIAA) tarafından dava edildi. Söz konusu site korsan dosyaları kaldırmaya başladı. Dünyada bu işin üzerine ciddiyetle gidiliyor. Türkiye’de ise durum hâlâ karışık.

Yapımcılar ve meslek birlikleri korsan paylaşımını çekirdekten engellemeye çalışıyor. Dijital ortama aktarılan paylaşımları indiren korsanseveri büyük sürprizler bekliyor. Türkiye’de yeni vizyona giren ‘Aşk Tesadüfleri Sever’ filmi ile ilk kez yeni bir yöntem denendi. Filmin yapımcısı ve yönetmeni Ömer Faruk Sorak, korsan paylaşımları engelleyebilmek için ‘dosta düşmana kilit’ yaptıklarını söyledi. Sorak, “Filmin internete düşmesini engelleyebilmek için her film kopyasına numara verdik. Bir film kopyalanması halinde film numarasından yasal takibe alacağız. Ön izleme yapan kurumlar için de aynı önlemi aldık. Bakanlığa gönderilen kopya için de film kopya numarası verdik. Uluslararası alanda ise korsanın çıktığı yerde müdahale edebileceğiz. Büyük server’ larda ise film paylaşılmadan yani çekirdek halindeyken yakalamak için uluslararası alanda tarama sağlıyoruz” dedi.

Recep İvedik’in yapımını üstlenen Aksoy Film sahibi Faruk Aksoy da film üzerine kod koyarak korsanı engellemeye çalıştıklarını belirtiyor.



Aksoy: Özel ekip kurduk

Kendilerine özgü yöntemlerinin olduğunu ifade eden Aksoy, bu önlemleri şöyle anlattı: “Filmleri gösterime girmeden 1 ay önce başlattığımız ve gösterim süresince uyguladığımız bir başka yöntem daha var. Hukukçulardan, internet uzmanlarından ve emekli emniyet görevlilerinden oluşan bir geniş ekip kuruyoruz. Hepsi birlikte hareket ediyor. Filmi internet yoluyla yaymaya kalkan sitelerin bazıları çökertiliyor, bazıları uyarılıyor ve derhal filmi kaldırmaları söyleniyor, hukukçular Türk Telekom’la irtibata geçiyor vs. Emekli emniyet görevlileri de piyasayı kontrol ediyor, korsan CD ve DVD satanları belirleyip bizim adımıza gerekli hukuki süreci avukatlarımızla birlikte başlatıyor.” Aksoy ayrıca, bir filmden yüzde 10-15 korsan yüzden zarar ettiklerini ifade ederek, “Recep İvedik gibi 4.5 milyon seyircinin izlediği bir filmde 600 ile 750 bin TL aralığında bir seyirci kaybından bahsetmek mümkün. Bu da parasal olarak 2.5 milyon civarı bir kayıp anlamını taşıyor” dedi.

Boyut Film’in sahibi Murat Tokat ise uygulanan yöntemlerin hiçbir işe yaramadığını belirtti. Tokat “Türkiye’de sinemadan çekimi önlemiş olsak bile yurtdışındaki sinemalardan çekip kopyalayıp korsanı üretiyorlar. Yurtdışından server’lara yüklenen korsan yüklemelerle ilgili hukuk departmanımız bu tür bir yükleme yapıldığında yayını yapan internet sitesine yazı yazıyor kaldırılmasıyla ilgili, eğer kaldırılmazsa o siteye hizmet veren hosting şirketine ihtar çekiliyor” değerlendirmesini yaptı.



Sitelere virüs bombası

Dünya’da korsanla mücadelede yeni başlayan yöntemlerden birisi de internete filmin virüslü kopyası veriliyor. Böylece filmi indirenleri sürpriz bekliyor. İndirenler dosya içeriğinde şarkılar, türküler gibi müzik dosyalarıyla karşılaşıyorlar. Daha sonra olacaklar ise kişiye yeni bilgisayar aldırabilir. Film dosyasının içerisinde çeşitli virüsler bulunuyor. Dosyayı açmaya kalktığınızda bu virüsler bilgisayarınıza giriyor. Korsan filmi indirip izlemek isteyenler yeni bilgisayar almak durumunda kalabilir.



Yasa ne diyor?

5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 25. maddesine göre işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkına göre, bir eserin aslını veya çoğaltılmış nüshalarını, umuma iletilmesi hakkı eser sahibine aittir.



Cezası nedir?

Hem üretici hem dağıtıcı 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası alır. İlk defa yakalanan suçluların cezası ertelenebilir. Birden çok suçüstü yakalanmalarda ise mahkemenin takdirinde 1 ile 3 yıl arasında ceza süresi değişir.