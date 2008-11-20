Korsan fidyeyi belirledi

Somalili korsanlar, kaçırdıkları Suudi tankeri "MV Sirius Star" ve mürettebatın serbest bırakılması için 25 milyon dolar istedi.



Tankerden telefonla arayan korsanlardan Muhammed Said, tankerin sahiplerinden 25 milyon dolar talep ettiklerini belirterek, fidye müzakerelerinin uzamamasını istediklerini söyledi.

Sadi, 10 gün süre tanındığını aksi halde felaketle sonuçlanabilecek şekilde müdahale edeceklerini ifade etti.



Somalili korsanların el koyduğu en büyük gemi olan "MV Sirius Star" adlı petrol tankeri, cumartesi günü Kenya açıklarında kaçırılmış ve Somali sularına getirilmişti.



Rusya savaş gemisi gönderecek



Bu arada Rusya'nın Somalili korsanlarla mücadele amacıyla Somali yakınlarındaki sulara başka savaş gemileri de göndereceği bildirildi.



Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Vladimir Vissotski, eylülde gönderilen Intrepide adlı Rus savaş gemisinin ardından başka savaş gemilerinin de bölgeye yönlendirileceğini belirtti. Vissotski, Afrika Boynuzu yakınında ve Aden Körfezi'nde korsanların eylemlerini artırması nedeniyle bunun gerekli olduğunu söyledi.



Arap ülkeleri Mısır’da toplandı



Öte yandan, Kızıldeniz'e kıyısı olan Arap ülkelerinin yetkilileri Somali'deki korsanlık eylemleriyle mücadele için alınacak önlemleri görüşmek üzere Kahire'de bir araya geldi.



Mısır Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hüsam Zeki, Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Sudan ve Yemenli yetkililerin katıldığı toplantıda, Kızıldeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında koordinasyonun sağlanmasının amaçlandığını belirtti.



Zeki, bu durumun Kızıldeniz'deki gemi seferlerini tehdit ettiğini ve bazı gemilerin rotalarını değiştirmesine yol açtığını söyleyerek, bu tehdidi engellemek için tüm seçeneklerin masada olduğunu kaydetti.

