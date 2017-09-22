'Korsan' endişesi; 'yeni parti'nin adı neden açıklanmıyor?

MHP'de Devlet Bahçeli'ye bayrak açarak Genel Başkanlığa aday olan, ancak daha sonra partiden ihraç edilen Meral Akşener'in öncülüğünde kurulacak 'yeni parti'nin adının neden açıklanmadığı belli oldu. Parti adının açıklanmasının 'aynı isimle bir korsan parti kurulabileceği' endişesi nedeniyle ertelendiği ortaya çıktı.

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre; çalışmaları yürüten ekipte yer alan kaynaklar, parti isminde “Türkiye” ifadesinin geçebileceğini, her kesimi kucaklayacak, akılda kalacak vurucu bir isim üzerinde durulduğunu kaydetti. Partinin adının, “korsan parti”yi önlemek için kurulduğu gün açıklanacağı vurgulanıyor.

Parti amblemi için de gizli çalışma yürütülüyor; “herkesi kucaklama” mesajının verileceği alternatifler üzerinde çalışılıyor. Eski milletvekillerinden gelen önerilerde “güneş” simgesi, “Herkesi kucaklar, herkesi ısıtır, hayatın kaynağıdır” teziyle öne çıkarılıyor. Yeni parti kaynakları, partinin kuruluşuyla birlikte açıklanacak kurucular kurulunda her kesimden isimlerin olacağını ifade ediyor. ANAP, DYP ve DSP’den tanıdık isimlerin olacağı, kadroların yarıya yakınının gençler ve kadınlardan oluşacağı, alanlarında dünyada ün yapmış ancak Türkiye’de kamuoyunun bilmediği isimlerin bulunacağı belirtiliyor. “Partide Alevi de olacak, Sünni de" vurgusu yapılıyor.