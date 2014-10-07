Korsan best seller listesinde en çok kimlerin kitapları basılıyor?

Korsan basılan kitapları teknik takibe alan İstanbul Emniyeti, bu yolla sadece kitapların satıldığı tezgahları değil, kitapların basıldığı matbaa ile depoları da tespit edebiliyor. Polisin yaptığı baskınlarda ele geçirilen korsan kitaplar arasında en çok Elif Şafak kitapları yer aldı.



Savaş Akın’ın Milliyet’te yer alan haberine göre, İstanbul Güvenlik Şubesi ekipleri son yıllarda korsan ürün basarak haksız kazanç elde eden kişilerle mücadele konusunda teknik takip kullanmaya başladı. Bu sistemle adım adım izlenen çetelerin ürettikleri tüm ürünlere el koyma imkânı belirdi. Daha önce sadece korsan kitapların satıldığı tezgahlara el konulurken, teknik takip ile kitapların basıldığı matbaalar ile depolandığı yerler de tek tek basıldı.

171 bin adet kitap

Bu yöntemle polisin bu yıl düzenlediği operasyonlarda 171 bin adet korsan kitap ele geçirdi. 31 adet matbaa makinesinin el konulduğu operasyonlarda 135 bin de kitap kapağı ve 180 adet kitap kalıbı bulundu.

Korsan kitap basıp piyasaya süren çetelerin en çok ikisi yabancı uyruklu 10 yazarın kitaplarını bastıkları ortaya çıktı. Polisin ele geçirdiği kitaplar arasında en çok Elif Şafak kitapları dikkat çekti. Şafak’ı ikinci sırada Ayşe Kulin, üçüncü sırada ise Ahmet Ümit takip etti. Birinci sırada yer alan Elif Şafak’ın en çok “Ustam ve Ben” isimli kitabının korsanın basıldığı ortaya çıktı. Ahmet Ümit’in ise birçok kitabının korsanının basılıp piyasaya sürülmek istenirken, Zülfü Livaneli’nin en çok ‘Kardeşimin Hikâyesi’ adlı kitabının basıldığı belirtildi.

Korsan kitapta ilk 10 şöyle:

1- Elif Şafak, 22 bin adet

2- Ayşe Kulin, 18 bin adet

3- Ahmet Ümit, 13 bin adet

4- İskender Pala, 9 bin adet

5- John Verdon, 8 bin 300 adet

6- Canan Tan, 7 bin 500 adet

7- Zülfü Livaneli, 7 bin 200 adet

8- Soner Yalçın, 6 bin 800 adet

9- Oğuz Atay, 5 bin 900 adet

10- Khaled Hosseini, 5 bin 500 adet