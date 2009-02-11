Korsan avı tezkeresi kabul edildi

Meclis Genel Kurulu, Aden Körfezi'nde ticari gemileri rehin alan Somalili korsanlarla mücadele için Türk askerinin bölgeye gönderilmesini öngören tezkereyi kabul etti. Genelkurmay Başkanlığı'ndan geçen hafta yapılan açıklamada tezkere çerçevesinde Giresun fırkateyninin hazırlık yaptığı belirtilmişti.



Meclis Genel Kurulu'nun dünkü oturumunda konuşan Milli Savunma Bakanı Vecdi gönül, bugüne kadar 500 civarında korsan olayı meydana geldiği belirterek, "Ülkemiz sorunun vehameti ve karmaşıklığı karşısında uluslararası etkin tedbirler alınması ve uygulanması gerektiği görüşünde. Hiçbir ülke tek başına bu sorunla mücadele edebilecek durumda değil" dedi. Tezkereye, DTP dışındaki muhalefet partileri de destek verdi.



Askerin görevi ne olacak?



Konuşmaların ardından, tezkere, yapılan işari oylamada Genel Kurulda kabul edildi.

Tezkereyle, daha önce farklı coğrafyalarda görev yapan Türk askeri, bu kez Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ne gidecek.

Tezkereye göre, bölgede konuşlandırılacak TSK deniz unsurları, Somali toprakları üzerinde, korsan/deniz haydutları ve silahlı soygun yapan kişilere yönelik herhangi bir kara operasyonunda görevlendirilmeyecek. Korsanlık ve silahlı soygun yaptığından şüphe duyulan tekneleri telsizle sorgulayacak, bayrak devletinin rızası halinde bu gemilere çıkacak, geminin bayraksız olması durumundaysa uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde müdahalede

bulunabilecek.

Bölgeye gidecek Türk askeri, ticaret gemilerine refakat ve koruma sağlayacak, korsan/deniz haydutları ve silahlı soygun yapanların saldırısına uğrayan ticaret gemilerine yardım edecek, gerektiğinde bu kişileri yakalayacak, gözaltına alacak, sorgulayacak, delil toplama dahil her türlü adli kolluk işlemlerini yapacak, bu kişilerin kullandığı deniz araçlarına müdahale edecek, durduracak, etkisiz hale getirecek ve el koyacak.



23. Tezkere



TBMM, Genel Kurul'da kabul edilen bu tezkereyle, 1950'den bu yana yurt dışına asker göndermek için 23. kez izin aldı. Meclis, bugüne kadar Türk askerinin yabancı ülkelere gönderilmesi konusunda çeşitli istemlere sahne oldu. TBMM, 1950 yılından sonra ilk kez, Kore'ye Türk askerinin gönderilmesi için dönemin hükümetine izin verdi. TBMM, 6 Aralık 1950 tarihli birleşiminde, ''dünya barışını kurmak, korumak ve insanlığın emniyet ve huzurunun sağlanması amacıyla Türk askerinin BM orduları saflarına katılması'' yönündeki Başbakanlık Tezkeresi'ni kabul etti.



Giresun Fırkateyni gidiyor



Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri de Somali'ye asker göndermek içinhazırlıklarını sürdürüyor. . Bölgede Giresun Fırkateyni ile 20 subay, 113 astsubay, 18 uzman erbaş ve 68 erden oluşan toplam 219 asker görev yapacak. Ay sonunda göreve başlayacak gemi personeli SAT komandolarıyla da takviye edilebilecek.

