Koronavirüsün ekonomik etkisine dair ilk tahminler: Türkiye 2020’de yüzde 2 küçülür

Tüm dünyada hayatın durmasına neden olan Koronavirüsün ekonomiye etkilerine ilişkin araştırma ve düşünce kuruluşlarınden tahminler gelmeye başladı. Merkezi Londra’da bulunan araştırma kuruluşu Capital Economics, salgının gelişmekte olan ülkeleri nasıl etkileyeceğini incelediği raporunda Türkiye ekonomisinin 2020 yılında yüzde 2 küçüleceği öngörüsünde bulundu. Capital Economics Türkiye’nin daha önce 2020’de yüzde 4.3 büyüyeceğini öngörüyordu.

Kuruluş Koronavirüs salgınının ekonomiye vurduğu darbenin etkisinin yılın ikinci üç ayında hissedileceğini belirterek, Doğu ve Güneydoğu Avrupa’da yer alan ve içlerinde Türkiye’nin de bulunduğu tüm gelişmekte olan ülkelerin küçüleceği değerlendirmesini yaptı. Capital Economics, Koronavirüsün vuracağı darbenin boyutlarını turizm, perakende, eğlence gibi salgından en fazla etkilenen sektörlerin toplam ekonomi içindeki payının belirleyeceğini belirtti. Türkiye ile Hırvatistan’da turizmin ekonomi içindeki payının diğer gelişmekte olan ülkelere göre çok daha fazla olduğunu ifade eden Capital Economics, bu durumun bu ülke ekonomilerinin Koronavirüsten sert biçimde etkilenmesine yol açacağını vurguladı.

TEPAV: Salgın uzamazsa etkisi sınırlı kalır

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) da bir not yayınlayarak Koronavirüsün ekonomiye etkilerine ilişkin öngörülerini paylaştı. TEPAV'a göre iyimser senaryonun baz alınması ve Mart ayında ekonominin yüzde 10 daralması, kalan bölümde ise bir önceki yıla oranla yüzde 5.5 büyümesi durumunda yıllık büyüme yüzde 4.3’e inecek. TEPAV’ın analizine göre yılın birinci ve ikinci çeyreklerinde (İlk 6 ay) gayrisafi yurtiiçi hasılanın yüzde 20 daralması durumunda ise yıllık büyüme yüzde 3.3’e, yüzde 66 daralması durumunda da yüzde 0’a gerileyecek.

TEPAV bununla birlikte Koronavirüsün süresinin uzaması durumunda Türkiye ekonomisine etkisinin büyüyeceği uyarısında bulundu.