Koronavirüsü şimdi de Avrupa'ya sıçradı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 17 kişinin ölümüne neden olan ölümcül koronavirüsü, Suudi Arabistan, Vietnam ve İngiltere'ye de sıçradı.

İlk kez aralık ayında görülen ve '2019-nCoV' olarak adlandırılan virüsün henüz aşısı veya ilacı bulunmuyor. Virüs şimdiye kadar 17 kişinin ölümüne yol açarken, en az 600 kişiyi de etkiledi. Yeni virüsün de SARS gibi insandan insana bulaşabildiği teyit edildi.

Koronavirüs nedir?

haberler.com'un haberine göre; Koronavirüsü, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları koronvirüslerinin "zoonotik" olduğunu belirtiyor.



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre; "zoonotik" ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

Koronavirüsü belirtileri

Tüm dünyayı alarma geçiren koronavirüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor.

MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

Ölümcül virüs daha önce, Hong Kong, Makao, ABD, Japonya, Güney Kore ve Singapur'da da görülmüştü.