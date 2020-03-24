Koronavirüs yüzeylerde kaç gün yaşayabiliyor?

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), daha önce yüzeylerde 3 gün yaşadığı tahmin edilen yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19), bu süreden 5 kat daha uzun süre canlı kalabileceğini açıkladı.

CDC’nin yeni raporunda, Japonya’nın Yokohama kenti açıklarında karantina süresi dolduktan sonra yolcuların tahliye edildiği gemide, 17 gün sonra kabinlerde Koronavirüs izlerine rastlandığı kaydedildi.

Uzmanlar, Japonya’daki Diamond Princess ve California’daki Grand Princess yolcu gemilerinde, tahliyelerden 17 gün sonra dahi, virüsü kapan ve hastalık belirtisi gösteren ile belirti göstermeyen yolcuların odalarında Koronavirüs izleri buldu.

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