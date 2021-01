Koronavirüs yasaklarını çiğneyen swinger kulübüne baskın; içeride 80 kişi tespit edildi

T24 Dış Haberler

ABD'nin New York kentinde, yetkililer Koronavirüs yasaklarını ihlâl eden bir swinger kulübünü kapattı. Polis, 80 kişinin içeride bulunduğu kulübe baskın yaparak ceza kesti.

The Guardian'da yer alan habere göre, "swinger yaşam tarzını benimseyenler için" tanıtımıyla hizmet veren Caligula New York isimli kulüp, Koronavirüs kısıtlamalarına rağmen açık kaldı. Polis, kulübe baskın yaparak Koronavirüs yasaklarını ihlal ve ruhsatsız içki servisi nedeniyle ceza kesti. Polisler mekânı bastığında içeride 80 kişi olduğunu tespit etti. New York'ta şu anda Koronavirüs kısıtlamaları çerçevesinde 25'ten fazla insanın bir araya gelmesi yasak.

New York, salgının başında ABD'nin en fazla etkilenen şehirlerinden biriydi. Yaz aylarında hafifleyen vaka artışı son haftalarda yeniden ivme kazandı. New York'ta ek Koronavirüs önlemleri alındı.