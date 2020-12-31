Koronavirüs vakalarının arttığı Japonya'da olağanüstü hâl gündemde

Japonya, artan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle önlem olarak olağanüstü hâl ilan edilmesi seçeneği üzerinde duruyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Japonya'nın Tokyo kentinde Koronavirüs vakaları günlük 1300'ü aştı. Japonya Başbakanı Yoshidide Suga, vatandaşlardan yeni yılı "sessiz" bir şekilde kutlamaları ve zorunlu olmayan hâllerde evlerinde kalmalarını istedi.

Japonya'da Koronavirüs vakalarında üçüncü dalgaya geçildiği endişesi yaşanıyor. Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura, hükûmetin yeniden olağanüstü hâl ilan etmesi gerekebileceğini söyledi.