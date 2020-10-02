Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Madrid'e giriş ve çıkışlar kapatılıyor

İspanya'da Koronavirüs salgınının en yoğun görüldüğü Madrid özerk yönetimine giriş ve çıkışların kısıtlamasıyla ilgili kararın bu akşamdan itibaren yürürlüğe gireceği açıklandı.

Madrid özerk yönetiminin onayı olmadan merkezi hükümetin çıkardığı genelge sonrasında uygulanmaya başlanacak kurallar ülkede polemik yarattı.

Dolaşım kısıtlamalarının ve ek önlemlerin Madrid özerk bölgesinin tamamına uygulanacak olmasına karşı çıkan Madrid özerk hükümeti, söz konusu genelgeye ihtiyati tedbir uygulanması talebiyle Ulusal Mahkeme'ye başvurdu.

Mahkemenin 15 gün içinde başvuruya yanıt vermesi gerekirken, yasal sürecin sonucu beklenmeden yeni kurallar uygulanmaya başlanacak.

Madrid bölgesinde yaşayan yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiren ve yerel saat ile 22.00'dan itibaren (TSİ 23.00) yürürlüğe girecek yeni kurallar gereği sadece ikamet, iş, okul veya yasal bir mazeret göstermeksizin bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklanacak.

Aynı şekilde Madrid bölgesi içinde bir ilçeden diğerine giriş ve çıkışlar da kısıtlanacak.

Bu uygulama Madrid'de havaalanı ve tren istasyonlarını kapsamasa da buralarda asker ve jandarmanın da desteğiyle kontrollerin artırılacağı bildirildi.

Salgından dolayı uygulanacak serbest dolaşım kısıtlamaları dışında Madrid bölgesine getirilen ek önlemler arasında, en fazla 6 kişinin toplanmasına izin verilmesi, ibadet yerlerinin en fazla 3'te 1 doluluk oranıyla hizmet vermesi, cenazelerde açık alanda 15 kapalı alanda ise 10 kişiye kadar sınır getirilmesi, dükkanların ve restoranların yüzde 50 doluluk oranına indirilip en geç saat 22.00'da kapatılması kuralları öne çıkıyor. Madrid'de alınan yeni kararlar, 14 günde bir revize edilecek.