Koronavirüs vakaları hızla artarken Yunanistan Sağlık Bakanlığı, özel kliniklerden 200 yatak talep etti; verilmezse el konulacağını bildirdi

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Yunanistan'da Koronavirüs vaka sayıları hızla artarken Sağlık Bakanlığı, Selanik'teki özel hastanelerden 200 yatak istedi.

Bakanlık, özel hastanelerin talebi kabul etmediği taktirde yataklara el konulacağını ifade etti.

Euractiv'in aktardığına göre özel klinikler kendilerinin de vaka artışının yükünü çekmekte zorlandıklarını ve hastalığın Covid-19 dışı hastalara da bulaşabileceği endişesiyle yatakları veremeyeceklerini söyledi.

Yunanistan Özel Klinikler Birliği'nden yapılan açıklamada geçen ay da kendilerinden böyle bir talepte bulunulduğunu, özel kliniklerin bunun karşılığında devlet hastanelerindeki yoğunluğu azaltmak için Covid-19 taşımayan hastaların kendilerine yönlendirilmesini kabul ettiklerini söyledi.

Yunanistan'da şu anda 499 entübe hasta bulunuyor. Ülkede dün 3 bin 200 yeni vaka tespit edilirken 59 kişi hayatını kaybetti.