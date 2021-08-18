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Koronavirüs

Koronavirüs vaka sayısı arttı, 3 mahalle 14 gün karantinaya alındı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde vaka sayılarının artması üzerine 3 mahalle karantinaya alındı

arşiv

18 Ağustos 2021 13:39

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Koronavirüs vaka sayılarının arttığı kırsal Kazancı, Mirzabey ve Aslanoğlu mahalleleri, 14 gün süreyle karantinaya alındı. 

Bismil'deki vaka artışlarının ardından filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmada, Covid-19 test sonucu pozitif çıkanların çoğunun adresinin 3 kırsal mahallede olduğu belirlendi. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kırsal Kazancı, Mirzabey ve Aslanoğlu mahalleleri, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Mahalleler, güvenlik güçlerince giriş ve çıkışlara kapatıldı. (DHA)

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