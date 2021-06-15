"Koronavirüs'ün kaynağı" tartışmalarının odağındaki Vuhan laboratuvarından bilim insanı, tepki gösterdi: Olmayan bir şeye nasıl kanıt gösterebilirim?

Yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) ilk kez tespit edildiği Çin'in Vuhan kentinde, virüsün kaynağının ne olduğuna ilişkin tartışmalar ve bağımsız inceleme çağrıları artarken, "laboratuvar sızıntısı" teorilerinin odağında olan Vuhan Viroloji Laboratuvarı'ndan Dr. Shi Zhengli, iddialara tepki gösterdi. Şi, "Kanıtı olmayan bir şey üzerine nasıl kanıt sunabilirim?" dedi.

The New York Times, ABD'de Joe Biden yönetiminin kapsamlı araştırma talebiyle birlikte Koronavirüs'ün laboratuvardan sızmış olabileceğine ilişkin teoriler tartışılırken Vuhan Viroloji Enstitüsü'nden Dr. Shi Zhengli'ye ulaştı.

Dr. Shi'nin laboratuvar sızıntısı teorilerine öfkeli olduğu aktarılan haberde şu ifadeler yer aldı: "İki hafta önce cep telefonundan ulaştığımız Dr. Shi, enstitüsünün politikaları nedeniyle muhabirlerle doğrudan konuşmayı tercih etmediğini söyledi. Ancak öfkesini saklayamadı"

Shi, iddialara şu yanıtı verdi: "Kanıtı olmayan bir şey üzerine nasıl kanıt sunabilirim? Dünya nasıl bu sonuca vardı bilmiyorum, sürekli masum bilim insanları lekeleniyor"

Daha sonra e-posta üzerinden soruları yanıtlayan Dr. Shi, laboratuvar sızıntısı teorisinin "temelsiz" olduğunu söyledi. Dr. Shi, laboratuvarın elinde salgından önce yeni Koronavirüs'le ilgili herhangi bir kaynak olmadığını da ekledi.

Koronavirüs'ün kaynağına ilişkin araştırmaların yapılması Çin hükûmeti tarafından kısıtlanmıştı. Dünya Sağlık Örgütü'nden bir heyet Vuhan'a gidip araştırmalar yapsa da erişimleri kısıtlı bulunmuştu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, araştırmanın yeterli olduğunu savunsa da önce ABD Başkanı Joe Biden, daha sonra G7 liderleri, virüsün kaynağına ilişkin bağımsız bir incelemenin yapılması konusunda karar almıştı.