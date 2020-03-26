Koronavirüs'ün etkisiyle zirveyi gören altında son durum ne?

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs'ün ekonomiye etkisi her geçen gün derinleşiyor. Merkez bankaları bu olumsuz etkilerin önüne geçmek için sürekli aldıkları önlemleri açıklıyor. Altın fiyatları da yaşanan gelişmelere bağlı olarak hemen hemen her gün değişiklik gösteriyor.

Dün gördüğü 340 TL seviyesi ile tarihi rekorunu kıran gram altın bugün 335 TL seviyesinde bulunuyor. Ons altın ise 1.620 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki altında yaşanan yükseliş devam eder mi? İşte 26 Mart tarihli altın fiyatları…