Koronavirüs'ün en yıkıcı olduğu ülkelerden İtalya, yazı planladı: Plajlara plastik localar, yaş aralığına göre deniz saati...

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisinden en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da yeni vaka sayısındaki düşüş eğilimi yaklaşan yazın nasıl geçeceğine dair soru işaretleri doğurdu.

Rai News kanalına konuşan Kültür Bakanlığı Müşaviri Lorenza Bonaccorsi, "Bu yaz deniz kenarına gideceğiz, bunu mümkün kılmak için çabalıyoruz" dedi. Sosyal izolasyon kurallarının sürdüğü İtalya'da yazın nasıl deniz kenarına gidilebileceği ise planlanmaya başladı.

Kültür Bakanlığı, seçeneklerden birinin plajları sosyal mesafe kurallarına uygun bir hâle getirmek olduğunu söyledi. Buna bağlı olarak plajlarda şezlong ve şemsiyelerin belli mesafe aralıklarında kurulması öngörüldü. İtalyan bir şirket ise plajlarda vatandaşların arasına plastik bariyerler kurulmasını önerdi. Nuova Neon Group isimli plastik üreticisi firma, plajlara plastik localar kurularak insanların birbirinden uzak tutulabileceğini söyledi. Firma sahibi Claudio Ferrari, şimdiden sahil işletmelerinden talep aldıklarını söyledi.

Sahil İşletmeleri Birliği ise, İtalya'da yaz turizminin gerçekleşebilmesi için plajlarda zorunlu rezervasyon uygulamasına gidilebileceğini, yaş grupları için farklı çalışma saatleri oluşturulabileceğini söyledi.

Koronavirüs'ün etkilerinin ağır olduğu İtalya'da şu anda kaydedilen vaka sayısı 162 bin 488, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 21 bini aşmış durumda.