Koronavirüs'ün Avrupa’daki futbol kulüplerine maliyeti 4 ila 7 milyar Euro

Avrupa’daki futbol kulüplerinin Koronavirüs salgını nedeniyle 2020-2021 sezonunda uğradığı maddi kaybın 4 ila 7 milyar Euro arasında olduğu tahmin ediliyor. Fransız spor basınında yayımlanan bir araştırmaya göre, Avrupalı futbol kulüpleri maçları seyircisiz oynamaya başlasa bile bu yılki kayıp 4 milyar Euro’nun altında olmayacak.

İngiliz basınına göre, Koronavirüs salgınından Avrupa'da en büyük zararı yüksek bütçeli İngiliz takımları görecek. Buna göre, Manchester United 150 milyon euro, Arsenal 135 milyon euro ile en fazla maddi zarara uğrayacak kulüplerin başında geliyor.

Euronews'ten Rahmi Gündüz haberine göre Fransa’da ise profesyonel futbol takımlarının zararının 500 ila 800 milyon euro arasında olacağı tahmin ediliyor.

Seyirci gelirlerinden mahrum olacak Avrupalı futbol takımlarının, sponsorlarını kaybetmeleri ve yayın haklarından alacakları gelirlerin tehlikeye girmesi, en önemli maddi kayıpların başında gösteriliyor.

Koronavirüs salgını yüzünden futbol maçlarının ertelenmesi, bu sektörün sponsorlarının, "boşu boşuna para ödüyoruz" şeklindeki şikayetlerinin artmasına ve kulüplerle sözleşmelerini birer birer iptal etmelerine yol açıyor.

Genelde futbol takımlarına sponsor olan havayolu şirketleri ve otel, restoran zincirlerinin salgın önlemleri çerçevesinde faaliyetlerini askıya almasının kulüplerin önümüzdeki mali kaynak sıkıntısını derinleştirmesine kesin gözüyle bakılıyor.