Koronavirüs'ü atlatan Fatih Terim: Artık benim egom, onun egosu, bunların hiçbirinin mânâsı yok

Yeni tip Koronavirüs'ü (Covid-19) atlatan Fatih Terim, hastalıktan sonra değiştiğini belirterek, "Tamam egomuz var da, Amerika’dan daha büyük bir ego mu vardı bu dünyada? Onu atarım, bunu keserim, şunu vururum... Bak bir virüs ne hale getirdi.Yani artık benim egom, onun egosu, bunların hiçbirinin manası yok. Hiçbirinin esamisi okunmaz.Bütün dünyanın başına geldi bu" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök bugünkü köşesinde Fatih Terim ile konuştuklarını yazdı. Özkök, "Dün arayıp sordum, Hocam böyle diyorsunuz ama siz de ben de ego insanıyız. Böyle büyük egolar değişebilir mi?' Bana çok çarpıcı bir cevap verdi." ifadesini kullandı.

Terim'in sözlerini kelimesine dokunmadan aktardığının altını çizen Özkök, "“Evet değişeceğim. Çünkü artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz. Değişmek zorundayız. Çünkü değişmezsek mutlu olamayız. Ben değişeceğim. Geçen gün bir arkadaşımı arıyordum. Bulamadım, bir başka arkadaşımla konuşuyorduk bunu söyledim. Bana ‘Hocam buluncaya kadar arayacağız’ dedi. Görmediğimiz, ihmal ettiğimiz arkadaşlarımızı buluncaya kadar arayacağız. İşimizi daha iyi yapacağız. Seveceğiz. Ailemize daha çok zaman ayıracağız. Korona virüsü kapmış, mücadele etmiş ve yenmiş bir insan konuşuyor. Demek ki virüs onu böyle etkilemiş. Tabii benim için geriye şu soru kalıyor. Biz, egosu yüksek siyasetçiler, iş insanları, sanatçılar, hepimiz... Virüsü kapmadan da bu değişme iradesini gösterebilecek miyiz? Yoksa hepimizin virüsle terbiye edilmesi mi gerekecek." düşüncesini dile getirdi.

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