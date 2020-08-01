Koronavirüs'ü atlatan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: Akciğerlerimde mantar var

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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastalığını atlatsa da akciğerlerinde mantar olabileceğini söyledi ve kendini zayıf hissettiğini belirtti.

Covid-19'a yakalanıp iyileştirdikten sonra ilk Facebook canlı yayınını yapan Bolsonaro, "Kan testi yaptırdım. Dün biraz zayıf hissediyordum. Biraz enfeksiyon buldular şimdi antibiyotik alıyorum. 20 gündür evin içinde olunca başka şeyler kapıyoruz. Akciğerlerimde mantar var, bu olmalı" dedi.

Covid-19 salgınına karşı uygulanan önlemlere karşıtlığıyla bilinen Devlet Başkanı Bolsonaro'da da 7 Temmuz'da Covid-19 tespit edilmiş ve 25 Temmuz'da iyileştiği açıklanmıştı. Bolsonaro'nun eşi Michelle Bolsonaro da geçen hafta Covid-19'a yakalanmıştı.