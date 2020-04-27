Koronavirüs'ü atlatan Boris Johnson ilk kez kameralar karşısında

Britanya Başbakanı Boris Johnson, yeni tip Koronavirüs'ü atlattıktan sonra görevinin başına döndü. Bir aya yakın süren tedavi sürecinin ardından kameraların karşısına bugün ilk kez geçen Johnson, "Bu işin sonuna yaklaştık" dedi.

Koronavirüs'e yakalandıktan sonra bir hafta hastanede yatan, bu sürenin 3 gününü de yoğun bakımda geçiren Johnson, istirahatinin ardından bugün ilk kez kameralar karşısına çıktı. Görevine dönen Johnson'ın önünde Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılması için belirlenmesi gereken strateji gündemi var.

Johnson, bugün kameralar karşısında yaptığı ilk konuşmada, Britanya'nın salgınla mücadelesinde "sona yaklaşıldığını" söyledi. Öte yandan Johnson, Koronavirüs kısıtlamalarını kaldırmak için henüz erken olduğunu belirtti.

Johnson'ın Başbakanlık Konutu önünde yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"Karantina, tecrit tedbirlerinin sonuçlarını görebiliyorum, ancak salgında ikinci dalga riskinin de bilincinde olmak gerekli. İlk aşamanın sona erdiğinden emin olduğumuzda, harekete geçmemizin zamanı gelecek. O zaman sınırlamaları yeniden ayarlayacağız ve ekonominin motorlarımı ateşleyeceğiz. Önümüzdeki günlerde daha fazla açıklama yapacağız, şeffaf olacağız"

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