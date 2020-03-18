Koronavirüs | Türkiye’de kişi başına kaç yoğun bakım yatağı düşüyor? Avrupa’da durum ne?

Yeni tip Koronavirüs (Koivd-19) salgını sonrası sağlık hizmetlerinde yaşanan yoğunluk, ülkelerin bu konuda ne kadar hazırlıklı olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. Salgının yeni merkezi Avrupa'da ve Türkiye'de hastanelerin yoğun bakım üniteleri, sağlık sistemlerinin hastalığa karşı ne kadar hazırlıklı olup olmadığını gösteriyor. Türkiye'de yüz bin hasta başına 29,4 yatak düşerken, Avrupa'da verilerin son yayınlandığı yıl olan 2012'de, 100 bin kişi başına 29,2 yatağın düştüğü Almanya zirvede yer alıyor.

Euronews'in haberine göre; Sağlık Bakanlığı 2018 yılı verilerine göre Türkiye'de erişkinler için 24 bin 71 ve çocuklar için bin 625 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Yenidoğan bebekler için ise 12 bin 402 yatak bulunuyor. Hepsinin toplamı 38 bin 98’e ulaşıyor.

Kişi başına düşen erişkin yatak sayısına bakılığında Türkiye’de 2018 yılında 100 bin kişiye 29,4 yatak düşüyor.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nde (Eurostat) bu konuda bir veri bulunmuyor. Avrupa’da ise mevcut en güncel bilgiler 2011-2012 yıllarına ait. İngiliz doktor Profesör Andrew Rhodes’un başkanlık ettiği bilim insanlarının yazdığı ve Intensive Care Medicine dergisinde yayımlanan makale 2011-2012 yıllarına ait Avrupa ülkelerindeki yoğun bakım erişkin yatak sayısını gösteriyor. Makalede Türkiye yer almıyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre ise 2012 yılında Türkiye’de erişkin yoğun bakım yatak sayısı 15 bin 224. TÜİK’e göre 2012 yılında Türkiye’nin nüfusu ise 75 milyon 627 bin. Bu da 100 bin kişi başına düşen erişkin yatak sayısının 20,1 olduğunu gösteriyor.

Türkiye kaçıncı sırada?

Avrupa verilerine Türkiye de eklendiğinde 2012 yılı grafiği ortaya çıkıyor. Buna göre zirvede 100 bin kişi başına 29,2 yatağın düştüğü Almanya var. Avusturya 21,8 ile ikinci, Romanya 21,4 ile üçüncü. Türkiye 29 Avrupa ülkesi içinde 20,1 ile dördüncü sırada. Avrupa ortalaması ise 11,5.

2012 yılına göre diğer ülkelerde 100 bin kişiye düşen erişkin yoğun bakım yatağı sayısı ise şöyle:

Belçika 15,9; İtalya 12,5; Bulgaristan 12,2; Fransa 11,6; İsviçre 11; İspanya 9,7; Norveç 8; İngiltere 6,6 ve Yunanistan 6.

Türkiye yoğun bakım yatağı oranı 6 senede yüzde 46 arttı

Türkiye’de 2012 yılında 100 bin kişi başına düşen erişkin yoğun bakım yatak sayısı 20,1 iken bu oran 2018 yılında 29,4’e kadar çıktı. Bu da 2012’den 2018’e kadar olan 6 yıllık dönemde yüzde 46 artış anlamına geliyor.

Bu arada 2018 yılında yenidoğan bebekler için olan yoğun bakım yatak sayısını da içeren toplam yatak sayısını 38 bin 98. Bu açıdan bakıldığında 100 bin kişiye düşen yoğun bakım yatak sayısı 46,5’e kadar çıkıyor. Ancak Avrupa’daki hesaplamada erişkinler dikkate alınıyor.

Öte yandan, bu veriler ülkelerdeki insanların yaş ortalamasını ve 65 yaş üstündeki nüfusun sayısını içermiyor. Avrupa ülkelerinde 65 yaş üstü nüfus Türkiye’ye göre oldukça yüksek.

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre Türkiye’nin 2018 yılında nüfusu 82 milyon 3 bin. Nüfusun 19 milyon 184 bini 0-14 yaş aralığında, 55 milyon 633 bini 15-64 yaş grubunda ve 7 milyon 186 bini de 65 yaş üstünde yer alıyor.