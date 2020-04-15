Koronavirüs turizm alışkanlıklarını değiştirecek; açık büfe tarih olacak

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası her alanda olduğu gibi turizmde de köklü değişiklikler bekleniyor. Sektör temsilcileri, Türk turizminin tartışmalı uygulaması açık büfelerin de bu durumdan nasibini alacağını düşünüyor.

Dünya Turizm Forumu Enstitüsü (World Tourism Forum Institute) Başkanı Bulut Bağcı, insanların, küresel salgın gibi durumlarda travma yaşadığını, salgınların etkisinden uzun süre çıkamadığını söyledi.



Bu travmaların, dolayısıyla salgınların, insanların alışkanlıklarını değiştirdiğini dile getiren Bağcı, Koronavirüs'ün de insanlarda seyahat ve benzeri konulardan korkmasına yol açtığını anlattı.

Turizmde ekonomik kayıp 1 trilyon dolar olacak

Bağcı, salgından en çok etkilenen sektörlerin başında turizmin geldiğini, yıllık ekonomik büyüklüğü 1,7 trilyon dolar olan sektörün bu yılki kaybının en az 1 trilyon dolar olacağını bildirdi.



Salgın sonrası turizmde bazı alışkanlıkların değişeceğini, eskiye dönüşün vakit alacağını, zamanla birçok farklı uygulamanın hayata geçeceğini dile getiren Bağcı, turistlerin ilk anlamda teması en aza indireceğini söyledi.

Dünya Turizm Forumu Enstitüsü Başkanı Bağcı, turistlerin yeme-içme alışkanlığında da ciddi değişiklikler yaşanacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Şimdiye kadar açık büfelerin yer aldığı her şey dahil konsepti Türkiye'nin öne çıktığı turizm şekliydi.



Onlarca, hatta yüzlerce turistin sıraya girdiği, herkesin aynı kepçe veya aparatlarla yemekleri, salataları, tatlıları aldığı açık büfeler artık tercih edilmeyecek. O karpuzdan heykellerin, onlarca çeşit tatlının, çorbanın, yemeğin veya salatanın yer aldığı açık büfeler cazibesini kaybedecek."