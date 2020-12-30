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Spor

Beşiktaş'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi ikinci kez Koronavirüs'e yakalandı

Çebi'nin 14 Mayıs 2020'de de Koronavirüs testi pozitif çıkmıştı

30 Aralık 2020 13:35

Daha önce de Koronavirüs'e yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bir kez daha testi pozitif çıktı. 

TRT Spor'un haberine göre 61 yaşındaki Beşiktaş Başkanı Çebi, tedbir amaçlı tedavi altına alındı. 

Çebi 14 Mayıs 2020'de Koronavirüs'e yakalanmış ve 21 Mayıs 2020'deki testi negatife dönmüştü.

Beşiktaş'tan açıklama:

"Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye bu sabah rutin kontroller gereği hastanede Covid-19 PCR testi yapılmıştır. PCR testinin sonucu beklenmekle birlikte yapılan diğer kontrollerde endişe verici herhangi bir bulguya rastlanmamıştır"

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