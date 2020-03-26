Koronavirüs’ten korunmak için 10 adım

Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından korunmak için yapılması gereken 10 adımı bugünkü köşesinde sıraladı.

Kuralların bilinmesine karşın yeniden hatırlanmasında fayda olduğunu belirten Müftüoğlu'nun hazırladığı 10 adım şöyle:

1) Mümkünse zorunlu olmadıkça evden çıkma.

2) Evinde de hijyene uymaya devam et.

3) Misafir kabul etme. Misafirliğe gitme. Aile büyüklerini ziyareti ertele.

4) Alışverişe erken saatlerde, marketler tenha iken git. Sırada beklerken 2 metre mesafesine uy. Market ürünlerinin ambalajlı olanlarını tercih et. Sadece satın alacağın ürüne dokun. Seçmece ürünlerden uzak dur. Para değil, kredi kartı kullan.

5) Eve dönüşlerde ayakkabını kapıda bırak. Elini dikkatle yıka ya da dezenfekte et. Alışveriş paketlerini eve sokma veya süratle çöpe atmaya çalış. Elbiselerini çıkar ve balkonda havalandır. Mümkünse ev halkıyla temas etmeden evvel duş al.

6) Evde hijyeni sürdür. Aileni koru. El ve beden temizliğini, evi sık sık havalandırma tedbirini sürdür.

7) Uykuna özenli ol. Dinlenmeyi unutma. Beslenmeyi sürdür ama abartma. Protein zengini bitkisel ve hayvansal besinlerle vitamin, mineral, antioksidan zengini sebzeler ve meyveleri tercih et.

8) Bilinçsiz takviye alma. İmkânın varsa D vitamini takviyesi almayı düşün.

9) Sakin, mutlu, huzurlu, eğlencesi eksik olmayan olumlu beklentilere yönel. Panik yapma, korkma, endişeli olma. Evde güzel vakit geçirebileceğin bahaneler oluştur. Hafif egzersiz çalışmaları yap ki bedenin güçlü kalsın.

10) Ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, kas eklem ağrıları beşlisinden ikiden fazlası varsa tıbbi yardım iste. İzolasyon ve sosyal mesafeyi anında uygulamaya geçir ve test için ilgili yerlere bilgi ver.

Yazının devamı için tıklayın