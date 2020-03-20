Neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs tüm dünyada 10 binden fazla insanın ölümüne neden oldu.

Türkiye'de de 4 vatandaşın hayatını kaybetmesine yol açan Koronavirüs'le ilgili Türk Tabipleri Birliği toplumu bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak adına eğitim videoları hazırladı.

Halk için Koronavirüs'ten korunma yöntemleri başlıklı videoda, virüsten korunma sürecinde yapılması gereken şahsi temizliğin detayları anlatılıyor.

Videoda, maske ve eldivenin doğru kullanımından örnekler veriliyor.

Bir başka videoda sağlık çalışanların Koronavirüs'ten korunması için yapması gerekenler anlatılıyor.