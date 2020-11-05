Muş'ta sokak, cadde, park ve bahçelerde sigara içmek yasaklandı!

Muş Valiliği, Koronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde cadde, sokak, meydan, park ve bahçe gibi alanlarda sigara ve benzeri tütün ürünlerinin kullanımının yasaklandığını açıkladı.

Muş Valisi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu gündemdeki konularla ilgili toplantı yaptı.

Vali İlker Gündüzöz’ün başkanlığını yaptığı toplantıda Covid-19 salgının kamu düzeni ve toplum sağlığına oluşturduğu riski yönetme açısından alınan kararların bildirildiği açıklamada şunlar kaydedildi: "Bu bağlamda ilimizde, cadde, sokak, meydan, park ve bahçe gibi kamunun ortak kullanımına açık alanlarda sigara ve benzeri tütün ürünlerin kullanımı yasaklanmıştır. Gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararına varılmıştır."