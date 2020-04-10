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Koronavirüs tedbiri: İstanbul'da 8 meydan ve cadde yaya giriş-çıkışına kapatıldı

10 Nisan 2020 17:06

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde sekiz yürüyüş yolunun Koronavirüs önlemleri kapsamında yaya trafiğine kapatıldığı bildirildi. Kararı, Bağcılar Kaymakamlığı duyurdu.

Yapılan duyuruda, yaya giriş-çıkışlarına kapatılan lokasyonlar, "Bağcılar Meydanı, Güneşli Meydanı, Güneşli Mahallesi Kirazlı Caddesi, Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi, Fatih Mahallesi Eski Pazar Caddesi, Yenigün Mahallesi 628. Sokak, Sancaktepe Mahallesi Çarşı Caddesi, Kirazlı Mahallesi-Yenimahalle Ahmet Kabaklı Caddesi" olarak sıralandı. 

Kaymakamlık yasağa uymayanlara cezai işlem uygulanacağını duyurdu. 

Esnaf izin belgesi olanlar, transit yolcu ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması için bölgeden geçmek zorunda kalanlar yasaktan muaf tutuldu. 

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