Koronavirüs tedavisinde yerli bir firma tarafından geliştirilen ilaca satış izni verildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisinde yerli bir ilaç firması tarafından geliştirilen bir ilaca satış izni verildiğini açıklandı.

Twitter hesabından açıklama yapan Altun, ilaca ilişkin herhangi bir ayrıntı vermezken, "Yerli bir ilaç firmamız tarafından Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere üretilen ilaca satış iznini verdik. Ayrıca İstanbul’daki çok amaçlı acil durum hastanelerinin yapımı hızla devam ediyor. Bu hastanelerimiz salgın sonrası dönemde de kalıcı bir şekilde hizmet verecek" dedi.

Altun, 'Türkiye'de Koronavirüs' başlıklı bilgi notunda şunları paylaştı: