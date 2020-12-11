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Koronavirüs

Koronavirüs tedavisi gören TFF Başkanı Nihat Özdemir taburcu oldu

11 Aralık 2020 15:36

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in son yapılan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin negatif çıktı, taburcu oldu. 

2 Aralık'ta Özdemir'in Koronavirüs testinin pozitif olduğu duyurulmuştu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'in son yaptırdığı Covid-19 testi negatif çıkmış olup tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmiştir. İzolasyon süreci devam edecek olan Sayın Başkanımız, evinden çalışmalarını yürütecektir. Sağlık durumu iyi olan Başkanımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, tedavisinde yardımcı olan başta doktoru olmak üzere, tüm hastane çalışanlarına teşekkür ederiz" denildi.

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