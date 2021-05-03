Koronavirüs tedavisi gören Mısra Öz, hastaneden taburcu edildi

Çorlu tren faciasında oğlu Arda Sel'i ve eşini kaybeden ve adalet arayan anne Mısra Öz yoğun bakımdaki tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Koronavirüs'e yakalanan ve solunum sıkıntısı nedeniyle 11 Nisan 2021 tarihinde tedavisine başlanan Mısra Öz, artan şikayetleri üzerine 17 Nisan 2021’de yoğun bakım servisine kaldırılmıştı.

Sağlığındaki olumlu gelişmeler üzerine 25 Nisan 2021 tarihinde normal hasta odasına alınan Öz’ün sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Ceyhun Solakoğlu, "Hastamız Mısra Öz' ün hastanemizdeki tedavisi sonlanmış olup sağlığına kavuşmuş olarak 3 Mayıs 2021 tarihinde taburcu edilmiştir. Kendisine sağlıklı günler diliyoruz” ifadelerini kullandı