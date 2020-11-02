Koronavirüs tedavisi gören İBB Başkanı İmamoğlu 10 gün sonra taburcu oldu

Koronavirüs tedavisi gören İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu 10 gün sonra taburcu oldu.

İmamoğlu, "Tedavi gördüğüm hastaneden ayrılıyorum. Kaldığım süre boyunca benimle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.Ben de herkese dua ettim. Başta belediye başkanımız Muhittin Böcek'e acil şifalar diliyorum. Özellikle Amerikan Hastanesi'ne teşekkür ederim" dedi.

İmamoğlu hastane önünde yaptığı açıklamada, "Yüksek ateşle Amerikan Hastanesi'ne gelmiştim. 10 gün sonra taburcu oluyorum. Ateşim 4 gün sürdü, başka semptom görülmedi." diye konuştu.

"Karantinam sona erdiğinde İzmir'e gideceğim"

İmamoğlu, "Hayatımda ilk defa bu kadar uzak kaldım.Sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. 10 günü aşkın süredir görmediğim aileme uzaktan da olsa kavuşacağım. 4 gün daha karantina sürecim devam edecek. Hastalığın bulaşı yoğun bir şekilde devam ediyor. Toplumun bütün kurallara uymasını istiyoruz. Bu hastalığa yakalanmamak en doğrusu. Bütün vatandaşlarımızı kurallara uymaya devam ediyorum. Başta deprem olmak üzere şehrimizle ilgili tüm unsurları takip etmeye devam edeceğim. Karantinam biter bitmez İzmirli vatandaşlarımızın acılarını paylaşacağız. Sevgili Tunç Soyer başkanımla varsa bir ihtiyaç onu görüşeceğim" ifadesini kullandı.

Deprem toplanma alanı yanıtı

Nişantaşı'nda yaşayan bir vatandaş, deprem toplanma alanımıza AVM yapılmasını istemediklerini belirtti. Konuyu yakından takip ettiklerini belirten İmamoğlu, "Daha sağlıklı bir ortamda konuyu konuşacağız." yanıtını verdi.